Real Madrid : Federico Valverde a tenté de blesser gravement Aurélien Tchouameni

Nouvelles révélations sur la deuxième altercation entre Federico Valverde et Aurélien Tchouameni. Cette fois, c’est le journaliste de Radio Marca, Latigo Serrano, qui est revenu sur les frictions entre l’Uruguayen et le Français sur le terrain de Valdebebas. Comme indiqué par AS, Valverde a tenté de la jouer dur sur l’homme avec son coéquipier. Et d’après Serrano, le Sud-Américain avait de très mauvaises intentions.

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« On parle du deuxième capitaine de l’équipe qui refuse le pardon et la paix qu’un coéquipier lui a offerts avant le début de l’entraînement et qui va à trois reprises essayer de le casser (à l’entraînement) pour le blesser physiquement. Essayer de blesser un coéquipier qui va, comme lui, à la Coupe du Monde, je crains que… Ce n’est pas une information, mais une supposition et je crois que je ne vais pas me tromper : la saison prochaine, Valverde ne jouera pas au Real Madrid. Il ne rejouera plus cette saison et je suis prêt à parier beaucoup d’argent que Valverde ne fera plus partie du Real Madrid. »