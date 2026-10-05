France - Belgique : les notes du match

La France recevait la Belgique ce lundi soir au Stade de France, à Saint-Denis, pour la 4e journée de la Ligue des Nations. Leaders du groupe 1 avec 7 points avant le coup d’envoi, les Bleus de Zinédine Zidane pouvaient conforter leur première place après leur succès obtenu à Bruxelles la semaine précédente (1-0), tandis que les Diables Rouges, deuxièmes avec 6 points, espéraient mettre fin à leur série de six défaites consécutives face aux Tricolores. Pour cette rencontre arbitrée par l’Écossais Nicholas Walsh, Zidane alignait un 4-3-3 avec Guillaume Restes dans le but, une charnière inédite composée de Maxence Lacroix et Leny Yoro, ainsi que Estéban Lepaul en pointe aux côtés d’Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. En face, Mark van Bommel optait également pour un 4-3-3 avec Koen Casteels remplacé par Maarten Vandevoordt dans les cages et Romelu Lukaku à la pointe de l’attaque. Les Bleus ont rapidement pris le contrôle des opérations avec une forte possession et plusieurs situations dans la surface belge.

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Dès la première minute, Ousmane Dembélé manquait son tir après avoir repiqué dans l’axe, avant que les Tricolores ne multiplient les offensives avec Barcola, Akliouche et Lepaul. Vandevoordt s’interposait notamment devant Barcola (16e), tandis que Lepaul manquait de peu la reprise sur un centre de Diouf avant de voir sa frappe en pivot être captée par le gardien belge (23e). Malgré 67 % de possession et sept tirs après 25 minutes, la France manquait de précision dans le dernier geste et se faisait finalement surprendre. Sur une magnifique passe de Roméo Lavia dans le dos de la défense, Dodi Lukebakio se présentait seul face à Restes et ouvrait le score d’une frappe du gauche en lucarne (35e, 0-1). Les Bleus continuaient de pousser sans parvenir à égaliser avant la pause, tandis que la Belgique, très réaliste, rentrait aux vestiaires avec cet avantage d’un but.

Les changements de Zizou ont tout changé

Au retour des vestiaires, les Français s’installaient immédiatement dans le camp belge, mais peinaient toujours à trouver la faille dans un bloc bien regroupé. Dembélé manquait notamment une occasion dans la surface (53e), avant que Vandevoordt ne réalise une nouvelle parade décisive devant Lepaul (59e). Face aux difficultés de son équipe, Zidane décidait alors de renouveler son animation offensive avec un triple changement à l’heure de jeu, faisant entrer Michael Olise, Rayan Cherki et Lucas Da Cunha à la place de Dembélé, Akliouche et Manu Koné. Les entrants apportaient rapidement davantage de danger. Olise se signalait d’une frappe captée par Vandevoordt (63e), avant que Cherki ne mette le feu à la défense belge avec plusieurs initiatives. Le joueur de Manchester City était tout proche d’égaliser sur une frappe enroulée du droit repoussée par Vandevoordt (67e), puis trouvait Olise dans la surface quelques instants plus tard.

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La pression française finissait finalement par payer dans le dernier quart d’heure. Désiré Doué, entré en jeu, égalisait d’une frappe croisée du gauche à ras de terre après s’être retourné devant la surface sur un service de Da Cunha (77e, 1-0), inscrivant ainsi son quatrième but avec les Bleus pour sa 19e sélection. Portée par un Stade de France en ébullition, la France continuait de pousser et prenait finalement l’avantage quatre minutes plus tard. Olise percutait côté gauche avant de servir en retrait Rayan Cherki, qui surgissait au premier poteau pour reprendre du gauche. Le ballon était touché par le pied puis le bras de Vandevoordt avant de finir au fond des filets (81e, 2-1). Et la foudre ne s’arrêtait pas là puisque Olise a profité d’un magnifique mouvement avec Doué dans les petits espaces pour y aller de son but (88e, 3-1). Quelques secondes plus tard, le Parisien trouvait encore admirablement l’attaquant du Bayern pour un quatrième but (90e, 4-1). En moins de 15 minutes, les Bleus ont déroulé face à la Velgique, tenant un précieux succès qui valide un retournement de situation spectaculaire après avoir été menés pendant près d’une heure. Une belle façon de boucler la première trêve de Zinédine Zidane à la tête des Bleus.

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Homme du match : Olise (non noté). Le meilleur passeur de la dernière Coupe du Monde 2026 a signé une entrée qui a tout changé. Après une heure passée avec un secteur offensif ronflant, le Munichois a réveillé tout le monde sur le côté droit. Percutant d’entrée de jeu, il a provoqué le sursaut des Bleus. Passeur décisif pour Cherki (81e), le Bavarois a scellé la victoire des Tricolores d’un petit pointu (88e), avant de s’offrir un doublé dans le temps additionnel sur un caviar de Doué (91e).

France

- Restes (5) : pour sa première sélection en bleu à 21 ans, le Toulousain était l’une des surprises de Zidane au coup d’envoi. Paradoxalement, il a vécu une première période frustrante durant laquelle il n’a quasiment rien eu à faire. Auteur d’une première parade sur une frappe placée, mais molle de Lukaku (11e), il n’a eu aucune chance lorsque Lukebakio l’a crucifié sur l’ouverture du score belge (35e). A vécu une deuxième période plus tranquille.

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- Koundé (5,5) : patron d’une défense dont une partie ne compte même pas 15 sélections à trois (Lacroix, Diouf, Yoro), le joueur du Barça a profité de la domination territoriale française pour dans une position très haute. Il a certes proposé des solutions à Dembélé, mais jamais sans grand danger pour le camp adverse. Mais le principal, c’est qu’il a su rester présent en défense sur les contres belges.

- Yoro (6) : comme Restes, le Mancunien a vécu sa première cape en bleu dans la peau d’un titulaire. L’ancien Lillois profitait de l’absence d’Upamecano (suspendu) et de Jacquet (touché à l’ischio-jambier) pour jouer ce soir, après avoir intégré le groupe tricolore suite au forfait de Konaté. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a su saisir sa chance. Costaud dans les duels, le néo Bleu a été très tranchant dans ses interventions et précis dans ses relances. Pas impliqué sur l’ouverture du score belge, il a rendu une copie plus que propre.

- Lacroix (5) : obligé de se farcir le golgoth Lukaku, le joueur de Chelsea a pris cher dans les duels physiques. Présent jusqu’ici sur les contres belges, il s’est fait piéger en scotchant Lukaku sur la passe laser de Lavia pour Lukebakio (35e). Sollicité presque exclusivement que sur des contres, il a su rester vigilant

- Diouf (4) : il l’a dit et répété. Déjà peu à l’aise quand il est repositionné latéral droit, le défenseur de l’Inter vit encore plus mal le fait d’être obligé d’être envoyé sur le côté gauche… même en étant gaucher. Ce n’est pas son poste et ça s’est vu. Il a certes tenté quelques accélérations pour venir aider Barcola, mais il était trop brouillon et proposait peu de mouvements. En face, Lukebakio et Moreira ont souvent alterné et l’ont fait souffrir. Sur la passe géniale de Lavia pour l’ouverture du score de Lukebakio, l’Intériste n’a pas su compenser l’erreur de Lacroix pour suivre l’attaquant de Benfica (35e).

- Koné (5) : durant les trente premières minutes du match et face au bloc belge très regroupé, le Romain a été l’un des meilleurs de son équipe. Toujours aussi précieux pour aller percuter, il a été très présent sur le côté gauche et a récupéré un grand nombre de ballons. Une activité et une présence qui n’ont pas été récompensées en première période. A baissé le pied au retour des vestiaires. Remplacé par Da Cunha (60e).

- Camavinga (6,5) : positionné en sentinelle, l’ancien Rennais a confirmé qu’il était l’un des grands gagnants de ce rassemblement automnal. Encore une fois, il a été juste techniquement, très disponible, auteur de nombreux tacles bien sentis à la récupération et capable de se projeter, notamment en deuxième période. Pour son grand retour en équipe de France, le Madrilène a prouvé qu’il avait largement sa place en sélection quand son corps le laisse en paix. Son profil de milieu très technique colle parfaitement avec les attentes de Zidane. Remplacé par Rabiot (88e).

- Akliouche (3,5) : l’histoire ne cesse de se répéter pour le nouveau joueur du PSG. Que ce soit en club ou en sélection, l’ancien Monégasque a l’avantage de pouvoir évoluer en attaque et au milieu. Il bouge partout, propose dans les petits espaces, mais il ne provoque rien. Trop scolaire, pas tranchant, il a souvent dû revenir en arrière pour lâcher le cuir. Remplacé par Cherki (60e).

- Dembélé (2) : avec la présence de Lepaul dans l’axe, il a démarré le match côté droit. Pour son premier ballon chaud, il a complètement dévissé sa frappe du gauche (1e). Un signe annonciateur de son match. C’est simple, le Balllon d’Or 2025 a raté quasiment tout ce qu’il a tenté. Auteur de nombreuses frappes non cadrées ou déviées, il a eu toutes les peines du monde à passer le moindre dribble face à Seys qui l’a parfaitement gêné. Serré de près par les Diables Rouges, c’est lui qui a perdu la balle sur la passe qui a amené l’ouverture du score belge (35e). Au retour des vestiaires, il a rapidement obtenu une balle de but, mais une fois encore, il n’a pas réussi à cadrer (53e). Un manque de précision terrible à ce niveau. Remplacé par Olise (60e). Une entrée qui a tout changé. Après une heure passée avec un secteur offensif ronflant, le Munichois a réveillé tout le monde. Percutant d’entrée de jeu, il a provoqué le sursaut des Bleus. Passeur décisif pour Cherki (81e), le Bavarois a scellé la victoire des Tricolores d’un petit pointu (88e), avant de s’offrir un doublé dans le temps additionnel sur un caviar de Doué (91e).

- Lepaul (3) : titularisé par Zidane pour la deuxième fois de ce rassemblement, il espérait avoir plus de ballons qu’en Belgique pour se montrer. Malheureusement pour lui, cette soirée a peut-être confirmé qu’il était encore trop tendre pour le niveau international. Souvent bougé physiquement dans les duels, le Rennais a eu des ballons de but (8e, 23e, 33e, 59e), mais à chaque fois, c’était soit non cadré, soit sans grand danger pour Vandevoordt.

- Barcola (3,5) : sur son aile gauche, le joueur de Liverpool a eu, comme ses compères en attaque, très peu d’espaces pour se distinguer. Pas aidé par son latéral gauche, il a quand même pu être lancé en profondeur quelques fois. Mais comme souvent avec l’ancien Parisien et Lyonnais, ses accélérations fulgurantes étaient suivies d’imprécisions dans le dernier geste. Résultat : les Bleus sont presque systématiquement passés sur le côté droit pour développer des attaques. Remplacé par Doué (72e).

Belgique

- Vandevoordt (3) : préféré à Lammens dans les buts ce soir, le gardien du RB Leipzig était titulaire face à une équipe de France au trio offensif inédit. Il s’est rapidement mis dans le match avec une sortie autoritaire dans les pieds de Barcola à la 15e minute, empêchant ainsi les Bleus d’ouvrir le score. Il n’a ensuite quasiment rien eu à faire sur la tentative trop facile de Lepaul à la 22e minute. Une entame rassurante pour le portier belge. En seconde période, le portier s’est imposé face à Michael Olise à la 62e, après avoir remporté un duel face à Lepaul. Quelques minutes plus tard, Vandevoordt a sorti le grand jeu face à Rayan Cherki, sur un tir puissant de l’ancien de l’OL. Toutefois, il n’a rien pu faire face à Doué à la 77e (1-1). Pire encore, il s’est troué sur le but de Cherki pour le but du 2-1 (81e), puis a encaissé deux buts coup sur coup à la 88e et 90+1e (4-1). Un match à oublier…

- Seys (4) : après avoir vécu un véritable martyre face à Désiré Doué lors du match aller, le latéral gauche de Bruges retrouvait cette fois le Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé. Attentif dès les premières minutes, il a plutôt bien contenu l’activité du Parisien sur son aile. À la 21e minute, il est d’ailleurs parfaitement intervenu pour couper l’action de Dembélé. Une entame bien plus maîtrisée que celle vécue la semaine dernière. Il a tenu son rang encore en seconde mi-temps, mais l’entrée en jeu de Michael Olise a tout changé. Comme à la 72e, il a subi face au Bavarois. Ensuite, il a encore fait une grosse faute sur Da Cunha et a logiquement été averti (75e). Il a complètement coulé en fin de match, laissant Olise servir Cherki pour le but du break.

- Mechele (5,5) : aligné dans l’axe gauche de la charnière, le géant belge d’1,90 m retrouvait Esteban Lepaul, qu’il avait largement dominé lors du match aller. Et il a immédiatement remis ça. Vigilant, il a bien dévié une frappe dangereuse d’Akliouche à la 6e minute, avant de devancer Koundé seulement trente secondes plus tard. Il a encore jailli devant Lepaul à deux reprises, à la 9e et 10e minutes. Une première mi-temps absolument parfaite pour le défenseur de Bruges, omniprésent dans sa surface. Le défenseur a été tout autant appliqué en seconde période, jamais dépassé par Lepaul dans sa zone. Mais il n’a rien pu faire face à un Olise inarrêtable…

- Ngoy (5) : le Lillois abordait cette rencontre avec une pression supplémentaire, puisqu’il était sous la menace d’une suspension. Une situation forcément délicate pour un défenseur appelé à multiplier les duels. Plutôt discret durant le premier quart d’heure, il s’est néanmoins montré solide dans sa surface en remportant un duel important face à Lepaul à la 20e minute. Une première période vraiment sérieuse et appliquée. Cependant, le défenseur de 23 ans, à l’image de la Belgique, n’a pas réussi à garder son niveau en seconde période, trop souvent pris par Cherki et Doué en fin de match et a perdu le contrôle.

- Castagne (3,5) : en grande difficulté lors du match aller face à Bradley Barcola, l’ancien joueur de Leicester retrouvait exactement le même adversaire sur son couloir. Et malheureusement pour lui, le scénario ressemble encore beaucoup au précédent. Régulièrement pris de vitesse par l’ailier français, il a encore été dépassé à la 19e minute. Une nouvelle séquence compliquée pour Castagne, qui a clairement peiné à contenir la vitesse de Barcola en première période. Dans le dur encore à la 61e, il a commis une faute sur Camavinga, à la suite d’un gros duel.

- Lavia (5,5) : très intéressant depuis le début de ce rassemblement, le milieu de Chelsea continue de monter en puissance cette saison. Opposé à Manu Koné dans sa zone, il a livré une première période de grande qualité. Il a d’abord affiché sa puissance dès la 5e minute en récupérant facilement le ballon devant Lepaul après un gros duel à l’épaule. Très solide défensivement, il a également montré toute sa palette technique avec une passe décisive parfaite en profondeur pour Lukebakio, qui est allé ajuster Restes pour ouvrir le score belge (0-1, 34e). Une prestation de très haut niveau jusqu’à la pause. Ensuite, il a écopé du premier carton jaune de la rencontre après une grosse faute sur Lepaul à la 55e. Il a été remplacé par Keita à la 87e.

- Vanaken (4) : expérimenté milieu de terrain belge, Hans Vanaken était titularisé en l’absence notamment de Tielemans et De Bruyne. Face à l’entrejeu français, il a toutefois eu du mal à réellement peser sur le jeu et à imposer son influence. Il s’est malgré tout montré précieux par séquences, particulièrement à la 17e minute. Une première période assez discrète pour le joueur de Bruges, qui a davantage subi qu’il n’a dicté le tempo. Idem en seconde période, où il n’a fait que courir derrière le ballon. Il a été remplacé par Leandro Trossard à la 87e.

- Raskin (5) : le milieu de 25 ans des Glasgow Rangers occupait l’une des places du trio belge dans l’entrejeu. Il s’est rapidement signalé en remportant sa lutte avec Maghnes Akliouche à la 20e minute, obtenant au passage un coup franc. Montant progressivement en puissance, il a ensuite failli ouvrir le score à la 21e minute, mais sa tête sur un centre de Lukebakio n’a pas trouvé le cadre. Il a néanmoins manqué de justesse à la 26e minute en commettant une faute qui a offert un coup franc bien placé aux Bleus. Toutefois, il n’a rien pu faire face à Cherki en seconde mi-temps, à chaque fois dépassé par la qualité technique du Français.

- Lukebakio (6) : remuant lors de son entrée en jeu face aux Bleus à l’aller, l’attaquant belge avait cette fois été préféré à Mika Godts. Il a pourtant eu du mal à entrer dans son match, bien contenu par Diouf dès les premières minutes, comme sur ce ballon perdu à la 3e. Mais il a ensuite parfaitement montré ses qualités individuelles à la 10e minute en se jouant de trois Français pour permettre aux Belges de conserver longuement le ballon. Et surtout, il a été récompensé à la 34e : idéalement lancé en profondeur par Lavia, il a parfaitement ajusté Guillaume Restes pour donner l’avantage à la Belgique (0-1, 34e). Une action de grande classe. Le joueur de Benfica a un peu disparu en seconde période, bien pris par la belle entrée de Ca Cunha. Il a été remplacé par le Mika Godts à la 70e.

- Moreira (5) : en grande forme avec l’AC Milan, l’ancien Strasbourgeois était une nouvelle fois choisi par son sélectionneur pour entamer la rencontre. Plutôt discret dans le premier quart d’heure, il a obtenu sa première situation intéressante à la 28e minute après un duel avec Koundé. Deux minutes plus tard, il a régalé sur le plan technique avec un superbe petit pont glissé au défenseur français, avant de perdre le ballon dans la foulée. Diego Moreira a ensuite été taclé par Camavinga quelques secondes avant la pause, le Français touchant d’abord le ballon. Il a gagné son duel face à Dembélé à la 59e, permettant aux Belges de respirer un peu. Il a sauvé les siens devant Olise, sur un service parfait de Barcola (65e). Il a été remplacé par Lois Openda à la 87e.

- Lukaku (3,5) : pour sa 135e sélection, Romelu Lukaku portait le brassard de capitaine et retrouvait une charnière centrale française inédite composée de Lacroix et Yoro. L’attaquant de Fenerbahçe, auteur d’une bonne Coupe du Monde 2026 avec trois buts pour une seule titularisation, n’a pourtant pas réussi à véritablement peser sur la défense tricolore. Bien pris par Yoro dans un duel dès la 4e minute, il a ensuite réussi à s’ouvrir un angle de tir à la 11e, mais a buté sur Restes. Bougé par Lacroix à la 14e, il a tout de même obtenu une faute. Il a ensuite livré une grosse bataille physique avec Yoro tout au long de cette première période, sans parvenir pour autant à prendre le dessus. Romelu Lukaku est resté trop discret encore lors du second acte, à l’image de la 66e où il a encore été pris de vitesse. Il a été remplacé par Charles De Ketelaere à la 70e.