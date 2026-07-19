Équipe de France : le superbe message de Didier Deschamps à Zinédine Zidane

Selon toute vraisemblance, la nomination de Zinédine Zidane à la tête des Bleus devrait être officialisée dans les prochains jours. Philippe Diallo avait évoqué hier une annonce intervenant d’ici la fin du mois de juillet. En conférence de presse, Didier Deschamps a tenu à adresser un message sympa à son successeur, à qui il souhaite déjà beaucoup de réussite.

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«L’héritage que je laisse à mon successeur ? Le potentiel est là, il y a de formidables joueurs, qui vont grandir à travers cette expérience, il y a tout pour que cette équipe de France se maintienne au plus haut niveau. Je ne souhaite pas le malheur, je souhaite à l’équipe de France et à mon successeur que ça se passe le mieux possible. Ce qui est sûr, c’est que comme je l’ai dit, après, je deviendrai un supporter silencieux. Si je vais échanger avec lui ? On ne m’a rien demandé. Pour le moment, il est prévu que je parte en vacances profiter des miens, mais bon…»