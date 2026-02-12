Menu Rechercher
Les mots fous de Guardiola sur Khusanov

Par Tom Courel
Pep Guardiola @Maxppp

Pep Guardiola continue de rêver avec ses hommes en Premier League. Après la précieuse victoire acquise face à Liverpool le week-end dernier (1-2), Manchester City a continué d’empocher des points importants face à Fulham hier à domicile, avec un beau succès (3-0). L’entraîneur de la formation, actuellement deuxième en championnat, a notamment évoqué un des hommes à la fin de la rencontre, en conférence de presse : Abdukodir Khusanov (21 ans). L’Ouzbek, arrivé à City dans le but de renforcer la défense centrale en 2024, devient un solide rempart et son entraîneur espagnol l’a bien remarqué depuis quelque temps. « J’ai vu Khusanov jouer quelques minutes au poste d’arrière droit. C’était le style de Kyle Walker à son apogée. Je sais que Khusanov en est capable ».

The Touchline | 𝐓
🚨🗣️Pep Guardiola: "I saw a few minutes of Khusanov in the right-back position..."

"That was Kyle Walker type in his PRIME. I know Khusanov can do that."
Des échos qui vont certainement réjouir le jeune défenseur qui a pris part à 21 matchs dont 4 en Ligue des Champions cette saison. Sous la tunique bleue, il a été capable de gratter une place de titulaire dans des rencontres importantes (contre Manchester United notamment) et semble faire bonne impression à Guardiola, qui n’a donc pas hésité à le comparer à l’ancien joueur emblématique de City face aux médias.

