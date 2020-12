PSG : Jérôme Rothen allume Kylian Mbappé

Depuis qu'il s'est révélé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a montré un talent au-dessus de la moyenne. Le Français, recruté pour plus de 100 millions d'euros par le PSG, est capable d'enchaîner les buts. Mais en ce moment, il ne traverse pas la meilleure période de sa carrière dans l'efficacité. Il connaît en plus quelques difficultés dans le jeu pour peser dans la construction.

Et ce n'est pas le seul problème selon Jérôme Rothen. L'ancien joueur de la capitale, actuellement sur RMC, a fustigé l'état d'esprit du champion du monde : « il y a une inquiétude sur son état d’esprit. L’attitude de Mbappé montre un joueur qui a moins confiance en lui et qui se rend compte qu’il a plus de difficultés lorsque le niveau s’élève. Lui, il est scruté. On est exigeant avec lui. Il peut progresser parce qu’il est jeune. Mais on ne sent pas trop de progression. Il y a plein de choses où on voit qu’il a du mal. Contre Istanbul, je le sentais vraiment bien. Mais quand Neymar n’est pas là, il veut faire du Neymar et quand il est là, il veut faire comme lui. On peut être sceptique sur son comportement, on a l’impression que son avenir est ailleurs qu’au PSG ».