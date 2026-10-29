La France candidate à l’organisation du Final 4 de la Ligue des Nations 2027

L’équipe de France se retrouvera bientôt pour ce qui sera le second rassemblement de Zinedine Zidane. Le sélectionneur doit annoncer sa prochaine liste jeudi prochain (5 novembre) en vue des deux derniers matchs de Ligue des Nations (en Italie le 12 novembre et à Bordeaux contre la Turquie le 15 novembre). Premiers de leur poule avec 10 points, les Bleus sont bien partis pour se hisser en quart de finale. En cas de qualification, la FFF postulera à l’organisation du Final Four de la Ligue des Nations prévu en juin 2027, révèle Philippe Diallo à Ouest-France.

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Pour cela, il faut que l’équipe de France soit présente dans le dernier carré. Sans cela, pas de candidature possible. Autre critère, il faut que l’adversaire des Bleus lors des quarts de finale soit lui aussi en mesure de vouloir accueillir le Final Four. Le vainqueur n’aura plus qu’à se faire attribuer l’organisation par l’UEFA. Le choix sera retenu le 6 décembre prochain lors d’un Comex. La France a déjà ciblé les deux villes d’accueil. Il s’agirait de Lyon, qui accueillerait la potentielle demi-finale des Tricolores et la finale, et Saint-Étienne pour l’autre demi-finale, ainsi que la petite finale. L’UEFA impose que les deux stades soit distants de 150 kilomètres au maximum. Le duo Parc des Princes-Stade de France a été écarté car indisponibles entre le 9 et le 13 juin 2027.