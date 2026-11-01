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Ligue 1

OM : la réaction à chaud d’Amine Harit aprés la victoire contre Toulouse

Par Aurélien Macedo
1 min.
Amine Harit et Angel Gomes (OM) @Maxppp
Marseille 2-0 Toulouse
winamax
1 1.78 N 3.95 2 3.50 1er pari remboursé

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille a fait un joli coup en s’imposant 2-0 contre Toulouse. Les Phocéens viennent de grimper à la sixième place et ne sont plus qu’à deux unités du podium. Élu homme du match, Amine Harit s’est exprimé au micro de Ligue 1+ après la rencontre et a savouré l’état d’esprit de son équipe.

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«C’est un trophée d’équipe pour moi ça importe peu. Aujourd’hui je suis fier, on a su faire le dos rond quand c’était un peu plus compliqué. On a concédé beaucoup d’occasions, mais voilà, je pense que le fait de se battre ensemble et d’avoir des moments compliqués nous a soudé. Quatre victoires d’affilée, c’est pas à jeter», a-t-il déclaré.

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