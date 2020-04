L’ancien président de l’OM Christophe Bouchet égratigne Nasser al-Khelaïfi

Ancien président de l’OM entre 2002 et 2004, Christophe Bouchet est aujourd’hui maire de Tours. Mais cela ne l’empêche pas de continuer à suivre avec insistance l’actualité du football français et souhaitait même prendre la direction de la LFP il y a quatre ans. Alors forcément, son avis sur la cacophonie qui règne en permanence sur le football français aussi bien du côté des présidents de L1, que de la LFP ou encore de la FFF via Noël Le Graët. Et il n’est pas tendre avec tous les acteurs du football français, à commencer par Nasser al-Khelaïfi, président du PSG et aussi de beIN Media Group, l’un des deux diffuseurs de la L1, qui n’aurait jamais dû aller négocier les droits TV comme il l’a expliqué au quotidien l’Équipe.

« Ce n’est vraiment pas un beau spectacle, le foot a pourtant tant à donner. Où sont les grands joueurs de toutes les générations de l’équipe de France ? On n’entend personne. Et je ne parle pas du spectacle de Nasser al-Khelaïfi qui va discuter avec Canal + », explique-t-il avant d’aller plus loin dans son raisonnement : « avec le Qatar, on est déjà aux limites de l’anomalie permanente. C’est un des producteurs des droits du foot qui a négocié. Je ne comprends pas pourquoi il s’est prêté à cela. Cette situation n’était pas sérieuse. En fait, Nasser a négocié avec lui-même […] . Mais quand c’est un fournisseur qui discute avec un fournisseur, il y a un doute obligatoirement et il ne peut pas y avoir de bonnes décisions au final. À qui profite ce genre de choses ? À celui qui a le plus de fonds. » Après la sortie de Christophe Dugarry mercredi soir sur l’image rendue par le football français face à cette crise financière sans précédent, c’est au tour d’un ancien président de club de monter au créneau. Et ce n’est sans doute pas terminé tant tous les acteurs du football hexagonal vont se rendre coup pour coup pour défendre leurs intérêts personnels…