Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Roi

Coupe du Roi : l’arbitrage vidéo a eu un problème technique sur le but refusé de Pau Cubarsi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Pau Cubarsi (FC Barcelone) @Maxppp
Atlético 4-0 Barcelone

Large vainqueur de sa demi-finale aller de Coupe du Roi, l’Atlético de Madrid a massacré dans les règles le FC Barcelone (4-0). Toutefois, en seconde période, les Blaugranas auraient pu reprendre espoir avec le but de Pau Cubarsi dans un cafouillage dans la surface. Une réalisation refusée après un long visionnage de l’arbitrage vidéo pour hors-jeu. Utilisant le système semi-automatique pour vérifier les hors-jeu, les arbitres espagnols ont rencontré un problème technique.

La suite après cette publicité
DAZN France
😩 | Décidément rien ne sourit au FC Barcelone avec un but refusé pour hors-jeu. 🚩🤏 #AtlétiBarça #CopaDelRey

Suivez la rencontre en direct ici : ! 📲
Voir sur X

Alors que le match n’était pas terminé, la CTA a communiqué sur le but refusé à Pau Cubarsi : «il a été détecté que le système avait rencontré un problème de modélisation des joueurs au niveau des squelettes. L’origine de cette erreur technique est due à l’incapacité du logiciel à traiter correctement l’image « lors de la détection d’une forte densité de joueurs » dans la surface de réparation. Malgré les efforts des opérateurs de la salle VAR, qui ont tenté de « recalibrer le système de modélisation » afin d’obtenir une lecture correcte, l’organisation admet catégoriquement qu’il était finalement « impossible » de rétablir le fonctionnement du système semi-automatique.» Un problème technique qui risque de faire parler de l’autre côté des Pyrénées.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Roi
Barcelone
Atlético
Pau Cubarsí

En savoir plus sur

Coupe du Roi Coupe du Roi
Barcelone Logo Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier