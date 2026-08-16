Lens, Équipe de France : le sourire de Risser en évoquant Zidane

Robin Risser a été l’un des grands artisans du succès lensois face au PSG (1-0), en multipliant les interventions décisives dans sa cage. Le gardien de 21 ans a notamment repoussé plusieurs situations parisiennes dangereuses, dont une frappe de Désiré Doué et surtout une tentative de Nuno Mendes à bout portant à l’heure de jeu. Dans un Bollaert bouillant et sous les yeux de Zinédine Zidane, nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Risser a livré une prestation particulièrement remarquée. Interrogé en zone mixte sur son match et sur la présence de Zidane dans les tribunes, le portier lensois a toutefois préféré rester concentré sur l’essentiel.

La suite après cette publicité

« Vous m’apprenez quelque chose (rires). Chaque match compte. Qu’il y ait le nouveau sélectionneur ou pas, je veux aider mon équipe à tous les matchs. Si ce soir j’ai pu le faire, je suis très content pour ça », a simplement répondu Risser. Une réaction pleine de retenue pour le jeune gardien, qui refuse visiblement de se laisser emporter par le contexte ou les regards posés sur lui. Après une soirée où il a permis au Racing de résister aux assauts du PSG et de conserver son avantage jusqu’au bout, Robin Risser sait forcément que ce genre de performance peut attirer l’attention.