Julian Nagelsmann admet avoir eu plusieurs clubs à ses trousses

La semaine dernière, la fédération allemande de football (DFB) a annoncé la prolongation de contrat de Julian Nagelsmann jusqu’en 2026. Un choix évident pour le technicien de 36 ans, qui s’est confié à Magenta TV. Ses déclarations sont relayées par Kicker. «J’ai consciemment décidé de rejoindre la DFB. J’ai eu des conversations incroyablement bonnes avec tout le monde. Rudi (Völler) m’a souvent défendu, il s’est battu pour moi, m’a souvent appelé, m’a souvent écrit (…) J’ai eu le très bon sentiment que tout le monde était entièrement derrière moi. Tout le monde le voulait vraiment et a essayé très tôt de me faire prolonger prolonge, même avant les deux derniers succès internationaux. Ce qui était un signe important pour moi (…) Tout le monde peut imaginer qu’on peut gagner plus en club. Mais ce n’est pas mon moteur. Si c’était mon principal moteur, j’aurais probablement atterri dans un club.»

Et justement, Nagelsmann, dont l’argent n’était visiblement pas la priorité, avait beaucoup de propositions à l’écouter. «Je n’avais pas seulement le Bayern Munich et la DFB, il y avait d’autres clubs. J’ai toujours eu un bon pressentiment à propos de la DFB, et elle a toujours été l’un de mes favoris. Et pourtant, il est de mon devoir de clarifier d’autres choses, réfléchir à ce qui est bon pour moi, pour la famille, ce qui est bon pour les deux prochaines années.» La meilleure option était de continuer en sélection nationale selon lui.