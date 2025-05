Lille : Bruno Genesio fustige le comportement de ses joueurs !

Le LOSC a chuté à Brest (2-0), lors de la 33e journée de Ligue 1, sur la pelouse du stade Francis Le Blé. Un revers qui tombe au pire moment dans la course finale pour les places qualificatives à l’Europe. Comme Olivier Létang quelques minutes plus tôt, Bruno Genesio était furieux au micro de DAZN :

«En première mi-temps, on a été assez apathiques, pour ne pas dire plus. Le fait qu’on encaisse un but sur coup de pied arrêté n’est pas anodin non plus, c’est souvent baromètre de l’agressivité. On aurait dit que Brest jouait pour se qualifier en Ligue des Champions pendant que nous étions déjà en vacances. On se met en difficultés tout seul en donnant un ballon plein axe, ça favorise le pressing adverse. Ce n’est pas du tout ce qu’on avait demandé. On va avoir une discussion cette semaine. On avait parlé de certaines sorties de balle. Il y avait la place, je ne sais pas pourquoi on a pris notre temps, on a gardé le ballon dans les pieds, on a fait des semelles, on a arrêté le ballon à chaque fois. C’est ce qui m’a agacé, il y avait un moyen de ressortir sur les côtés. J’aurais une bonne discussion avec mon groupe cette semaine».