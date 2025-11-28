OGC Nice : la mise au point de Fabrice Bocquet sur Franck Haise

L’OGC Nice est au plus mal. Balayés par Porto, jeudi soir, les Aiglons sont, aujourd’hui, la risée du football français sur la scène européenne et ne brillent guère davantage en Ligue 1. 9e du classement après la gifle reçue contre l’OM (1-5), le Gym ne s’en sort pas. «Je sais me remettre en cause et mes dirigeants le savent car je leur ai proposé d’être l’électrochoc après le match contre l’OM. Si ça doit être la solution (son limogeage), je suis prêt à l’accepter. Je me bats avec nos armes mais si je dois être un jour le fusible et la solution», confiait même Franck Haise au sortir de la défaite face au club portugais. Des propos qui n’ont toutefois «pas surpris» le président de Nice, Fabrice Bocquet.

«Ce n’était donc pas un secret pour le vestiaire et ça ne m’a pas posé de problèmes», a tout d’abord confié le boss azuréen au quotidien L’Equipe avant d’ajouter : «il m’a proposé de partir sans démissionner et je lui ai dit que je n’étais pas favorable à cette solution. Il a également eu des échanges au téléphone dimanche avec Florian Maurice, le directeur sportif du club, lequel était sur la même ligne que moi». Et de conclure : «ce que je retiens dans le discours de Franck, c’est son envie de continuer. Il a dit qu’il ne voulait pas jeter l’éponge et ne voulait pas abandonner ses joueurs et c’est l’essentiel. Il faut être résilient, faire preuve d’unité. Je me suis battu il y a un an et demi pour que Franck et son staff nous rejoignent».