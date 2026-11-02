OL : une enquête révèle 40 ans de liens entre les ultras lyonnais et l’extrême droite radicale

Une enquête menée par Mediapart et Mediacités met en lumière quarante ans de liens entre plusieurs groupes de supporters de l’Olympique Lyonnais et l’extrême droite radicale. Les Bad Gones et La Mezza sont notamment cités avec des proximités idéologiques et des connexions à différents mouvements, jusqu’à l’existence d’un ancien local néonazi situé à proximité du stade de Gerland. Une minorité active qui, selon les deux médias, continue d’entretenir un climat de haine et de violences dans les tribunes du Groupama Stadium.

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L’enquête pointe également la responsabilité de l’OL, accusé de pratiquer le « deux poids, deux mesures » dans sa gestion des débordements à caractère raciste à Décines. Malgré plusieurs décennies de porosité entre certains groupes de supporters et les mouvances radicales, le club est ainsi critiqué pour son manque de volonté à endiguer durablement ces phénomènes.