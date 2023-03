FFF : Kylian Mbappé remercie Noël Le Gräet

La suite après cette publicité

Noël Le Graët n’est plus le président de la Fédération Française de Football. Il a finalement démissionné face aux nombreux dysfonctionnements dont il était la cause. Kylian Mbappé, avec qui le Breton a eu quelques désaccords ces derniers mois, a tout de même tenu à le remercier pour ses plus de 10 ans de mandat. Un mot certes mais très succinct.

«Il a démissionné, il faut le remercier pour ce qu’il a fait parce qu’il n’a pas fait que des choses négatives. Mais maintenant il ne fait plus partie de l’actualité de l’équipe de France» écourte la star des Bleus, qui avait pris position contre NLG notamment sur les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France et après les propos offensifs tenus à l’égard de Zinedine Zidane.

À lire

EdF : Didier Deschamps défend Aurélien Tchouameni