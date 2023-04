Coupe des Pays-Bas : le PSV Eindhoven remporte le titre contre l’Ajax

Troisième d’Eredivisie après un terrible échec contre le PSV, en Championnat (0-3), l’Ajax Amsterdam avait l’occasion de sauver sa saison en remportant la Coupe des Pays-Bas, ce dimanche. Qualifié pour la finale, le club ajacide retrouvait le PSV et démarrait très bien la rencontre grâce à un contre-son-camp de Branthwaite (1-0, 43e).

Mais en deuxième période, T. Hazard, bien servi par Simons, égalisait pour le club d’Eindhoven (1-1, 67e). Il fallait donc aller jouer jusqu’en prolongations, puis jusqu’aux tirs au but pour départager les deux équipes. Et finalement, après des envois manqués par Timber, Brobbey et Alvarez, le PSV Eindhoven a remporté la compétition et a mis fin aux dernières chances de l’Ajax Amsterdam pour finir la saison avec un titre.

