Dix ans après, l’OGC Nice n’oublie pas les victimes du 14 juillet

Dix ans après l’attentat du 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, qui avait coûté la vie à 86 personnes, l’OGC Nice prendra une part importante aux commémorations organisées dans la ville, rapporte L’Équipe. Le club azuréen participera dès ce dimanche à la marche du souvenir avec plusieurs de ses représentants, dont l’entraîneur Olivier Pantaloni, Frédéric Gioria, Julien Sablé ou encore Alexy Bosetti. Mardi, une minute de silence sera observée avant les entraînements de toutes les équipes, avant qu’une délégation des joueurs ne dépose une gerbe au mémorial le 16 juillet en présence des familles des victimes. Le premier match à domicile avec du public, face au Mans le 5 septembre, donnera également lieu à un hommage, tandis que le «Cœur des victimes» figurera toute la saison sur les brassards de capitaine de l’ensemble des équipes du club.

La suite après cette publicité

Depuis le drame, l’OGC Nice entretient un lien étroit avec les victimes et leurs proches. Dès le premier match disputé après l’attentat, en août 2016 contre Rennes, le club avait organisé une cérémonie marquante avec un maillot blanc sans sponsor, un lâcher de ballons et un don de 121 500 euros aux familles. Le «Cœur des victimes», créé à l’initiative du Gym à partir des noms des 86 disparus, est depuis devenu le symbole officiel des associations de victimes et apparaît à chaque 86e minute des rencontres à l’Allianz Riviera, lorsque les supporters allument les lampes de leurs téléphones. « Le club a toujours été aux côtés des victimes de cet événement tragique », a rappelé le président de l’OGC Nice, Maurice Cohen