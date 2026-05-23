Real Madrid : Raúl Asencio réclame le numéro de David Alaba

Raúl Asencio voit son avenir s’inscrire de plus en plus clairement au Real Madrid, où il espère désormais s’imposer durablement dans la rotation défensive. Le joueur formé au club, sous contrat jusqu’en 2031, a connu une saison contrastée marquée par plusieurs blessures importantes et un passage à vide, avant de retrouver du temps de jeu en fin d’exercice. Malgré ces obstacles, son profil continue de séduire en interne, d’autant que l’arrivée probable de José Mourinho sur le banc madrilène pourrait renforcer sa place dans l’effectif.

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Selon le journal AS, le défenseur central est particulièrement motivé à l’idée de poursuivre l’aventure sous les couleurs merengues et affiche même une ambition symbolique forte : récupérer le numéro 4 laissé vacant par David Alaba. Un choix lourd de sens, tant ce maillot est historiquement associé à des figures majeures du club comme Sergio Ramos, idole du joueur. Apprécié pour son style agressif, sa vitesse d’anticipation et sa qualité de relance, Raúl Asencio coche plusieurs critères recherchés par Mourinho, qui verrait d’un bon œil sa présence dans le projet à venir.