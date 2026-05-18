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Barça : Lamine Yamal fait une annonce avant le Mondial

Par Josué Cassé
1 min.
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

Eloigné des terrains depuis la fin avril, Lamine Yamal (18 ans) poursuit sa convalescence alors que la Coupe du Monde 2026 débutera dans un mois sur le sol américain. Souffrant d’une blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche, le crack espagnol ne compte prendre aucun risque, comme il l’a confirmé lors de l’étape espagnole de la Kings League à Barcelone.

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«Je ne vais pas toucher un ballon jusqu’à la Coupe du monde», a ainsi lancé le génie barcelonais. Pour rappel, la date de reprise de Lamine Yamal est encore incertaine à moins d’un mois du premier match de l’Espagne, le 15 juin contre le Cap Vert. La presse espagnole indique même que le Catalan pourrait débuter ce Mondial lors du dernier match de poule contre l’Uruguay, le 27 juin.

Pub. le - MAJ le
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