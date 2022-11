Juventus : Adrien Rabiot veut encore y croire

Seul joueur un minimum régulier et performant à la Juventus cette saison, Adrien Rabiot ne veut pas encore enterrer son équipe malgré un début de saison plutôt compliqué. Si les Bianconeri ne pointent qu'à la 8ème place du championnat, le milieu de terrain français espère que les retours de nombreux joueurs blessés aideront la Vieille Dame à retourner sur de bons rails : «Depuis le début de saison, ça tourne au ralenti. C'est un peu plus difficile de savourer, c'est vrai. Mais je suis serein, en récupérant le maximum de joueurs qu'on a à l'infirmerie depuis le début de saison. On fera de meilleurs résultats», a déclaré l'international français qui devrait s'envoler pour le Qatar dans quinze jours, au micro de Canal+.

Le club turinois compte aujourd'hui les absences de Moise Kean, Paul Pogba, Mattia De Sciglio, Leandro Paredes, Marley Aké, Weston McKennie, Samuel Iling-Junior, Kaio Jorge, mais surtout l'attaquant serbe Dušan Vlahović. Neuf joueurs qui manquent à l'appel, alors que la Juventus continue de se noyer dans sa propre crise. Dans ce marasme collectif, Adrien Rabiot a malgré tout inscrit cinq buts durant le mois d'octobre écoulé.