L’OM mis sous pression par ses supporters, Rodri sous la menace d’une grosse sanction

L’OM joue sa saison ce soir !

Le volcan marseillais accueille ce soir le match le plus important de la saison de l’OM. Marseille affronte le Stade Rennais en huitième de finale de Coupe de France, une rencontre capitale pour la saison de l’OM qui a pris un tournant quasi dramatique la semaine dernière avec l’élimination en Ligue des Champions et le match nul sur la pelouse du Paris FC. Le journal L’Equipe remet du contexte sur cet OM-Rennes avec un petit retour sur le match aller en Ligue 1. Marseille avait affronté les Bretons lors de la première journée de championnat, les Olympiens s’étaient inclinés avant que la situation ne dégénère dans le vestiaire. Bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, les deux joueurs finalement vendus en fin de mercato, une équipe touchée, un effectif bousculé, bref l’OM avait vécu l’enfer. Une fois de plus, Marseille affronte Rennes dans un contexte délicat, le match de la dernière chance comme l’ont dit les supporters. Hier soir, dirigeants, entraîneur et joueurs ont rencontré plusieurs membres des groupes de supporters de l’OM. Le dialogue était posé, même si des mots forts sont sortis dans la conversation, un supporter parlant notamment “d’import export” en évoquant les mouvements incessants sur le mercato. La phrase qui est revenue, c’est surtout “la dernière chance” de ce soir en Coupe de France. Plusieurs joueurs ont pris la parole dont Aubameyang, Balerdi ou encore Kondogbia. Aux joueurs marseillais de le montrer sur le terrain désormais.

Rodri risque gros pour son dérapage

Les mots de Rodri ont eu une résonance puissante. Après le match nul frustrant contre Tottenham, le milieu de terrain de Manchester City s’est plaint de la supposée faute non sifflée sur Marc Guéhi lors de l’action du premier but de Dominic Solanke. “Les gens ne veulent pas qu’on gagne” a déclaré le Ballon d’Or espagnol, il a même ajouté que les arbitres n’étaient pas neutres. Des propos qui vont nous rappeler plus ou moins ce qu’avait fait Pablo Longoria après la défaite à Auxerre la saison dernière, comme quoi, il n’y a pas qu’en France que l’arbitrage fait débat. Et comme le président de l’OM, Rodri ne risque pas de passer entre les mailles du filet. La presse anglaise explique que la fédération anglaise a logiquement ouvert une enquête et que Rodri devrait être sanctionné. Il faudra maintenant attendre la sentence pour Rodri, mais cela sera forcément un coup dur pour Pep Guardiola qui ne croule pas sous les solutions vu le nombre de blessures.

Ter Stegen se blesse… mais reste à Gérone

Marc-André Ter Stegen ne voit plus le bout du tunnel. Le gardien allemand devait se relancer avec son prêt à Gérone, ses débuts étaient convaincants, mais il s’est de nouveau blessé. Un pépin physique qui devrait l’éloigner des terrains pendant au moins deux mois, à tel point qu’un retour au Barça en pleine saison a été évoqué. Finalement, Ter Stegen va bien rester à Gérone, mais le club catalan cherche un nouveau gardien pour pallier son absence, on évoque le nom de Ruben Blanco qui vient juste de quitter l’OM. Au-delà de ça, Ter Stegen voit sa préparation pour la Coupe du Monde tronquée, il veut avoir un statut de titulaire avec l’Allemagne, mais cette nouvelle blessure est un coup dur de plus dans sa préparation.