Menu Rechercher
Commenter
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : programme TV et horaires du 6 juillet avec deux chocs attendus

Par Samuel Zemour
1 min.
Portugal @Maxppp
21:00 Portugal Espagne winamax 1 3.95 N 3.70 2 1.86
07/07 USA Belgique winamax 1 2.50 N 3.45 2 2.60

Après les qualifications du Maroc, de l’équipe de France, de la Norvège et de l’Angleterre pour les quarts de finale, les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde se poursuivent aujourd’hui. À 21h, place à un véritable choc entre le Portugal et l’Espagne, diffusé sur beIN SPORTS 1 et M6. Deux des favoris au sacre s’affrontent avec, à la clé, une place en quart de finale où le vainqueur retrouvera l’Angleterre.

La suite après cette publicité

Dans la nuit, à 2h du matin, le pays hôte américain tentera de poursuivre son aventure face à la Belgique, une rencontre à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Les Diables Rouges partiront avec un léger avantage sur le papier, mais devront se méfier d’une sélection américaine qui pourra compter sur le soutien de son public pour tenter de créer la surprise, ainsi que sur Folarin Balogun, expulsé au tour précedent… mais finalement disponible après une énorme polémique.

les matches de la journée du lundi 6 juillet

  • à 21h (heure française) - 8e de finale : Portugal - Espagne (beIN SPORTS 1, M6)
  • à 2h (heure française) - 8e de finale : États-Unis - Belgique (beIN SPORTS 1)
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier