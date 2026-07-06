Coupe du Monde 2026 : programme TV et horaires du 6 juillet avec deux chocs attendus

Après les qualifications du Maroc, de l’équipe de France, de la Norvège et de l’Angleterre pour les quarts de finale, les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde se poursuivent aujourd’hui. À 21h, place à un véritable choc entre le Portugal et l’Espagne, diffusé sur beIN SPORTS 1 et M6. Deux des favoris au sacre s’affrontent avec, à la clé, une place en quart de finale où le vainqueur retrouvera l’Angleterre.

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Dans la nuit, à 2h du matin, le pays hôte américain tentera de poursuivre son aventure face à la Belgique, une rencontre à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Les Diables Rouges partiront avec un léger avantage sur le papier, mais devront se méfier d’une sélection américaine qui pourra compter sur le soutien de son public pour tenter de créer la surprise, ainsi que sur Folarin Balogun, expulsé au tour précedent… mais finalement disponible après une énorme polémique.

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