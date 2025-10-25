Pierre-Emerick Aubameyang a pris un jeune de l’OM sous son aile

Doyen de l’effectif marseillais et fort d’une carrière prestigieuse, Pierre-Emerick Aubameyang a toujours joué un rôle de mentor auprès des jeunes joueurs, en particulier les attaquants. Cette fois, l’international gabonais a pris sous son aile la révélation du début de saison de l’OM, Robinio Vaz. À seulement 18 ans, ce dernier s’est déjà illustré avec deux buts et deux passes décisives en Ligue 1, malgré un temps de jeu limité.

« Aubame l’a pris sous son aile, et ça lui fait plaisir de voir son poulain suivre son modèle, d’autant qu’ils évoluent dans un registre proche », a souligné Sylvain Monsoreau, ancien coéquipier d’Aubameyang à Saint-Étienne, dans les colonnes de L’Équipe. Une relation mentor-poulain qui montre l’influence de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille, sur et en dehors du terrain.