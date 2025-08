AC Milan : Luka Modric répond cash sur son avenir

Ce lundi, Luka Modric (39 ans) a été présenté en tant que nouveau joueur de l’AC Milan. Le Croate en a profité pour expliquer son choix : «j’ai passé 13 ans dans le plus grand club du monde, et je rejoins aujourd’hui un club qui, par le passé, était ce qu’est aujourd’hui le Real Madrid. Ils l’ont perdu en cours de route. Milan doit s’efforcer de retrouver ce niveau. À moi de faire de mon mieux cette année et d’en profiter pleinement (…) On se souvient tous de Milan comme de l’une des meilleures équipes du monde. On ne peut pas se contenter d’une saison médiocre ou d’une simple qualification pour la Ligue des Champions. Quant à ma vision pour Milan, il faut aussi rester humble : il faut travailler dur pour ramener l’équipe à son plus haut niveau. Je suis très compétitif ; je veux transmettre cela à l’équipe. L’objectif minimum est de se qualifier pour la Ligue des Champions, mais Milan doit se battre pour remporter des titres. C’est mon objectif, et il devrait en être de même pour tous ceux qui travaillent à Milan. Mais il faut rester humble et avoir une équipe solide.»

Le Ballon d’Or 2018 compte apporter tout ce qu’il peut aux Rossoneri. «Mon expérience. Je vais travailler dur, je vais tout donner pour essayer de rééditer ce que j’ai fait dans d’autres clubs. Je dois faire exactement ce que j’ai fait dans d’autres clubs, en essayant d’aider du mieux que je peux. Je sais que les attentes sont élevées, mais je me sens prêt. Je suis beaucoup la Serie A car il y a beaucoup de joueurs croates qui évoluent ici, et on voit que c’est un championnat compétitif et qui retrouve son niveau. Tactiquement, les équipes sont très organisées. C’est la différence avec le championnat espagnol. Je dois m’adapter à ce mode de jeu ici en Italie au plus vite.» Enfin, un journaliste lui a demandé si ce serait son dernier club avant de raccrocher les crampons. «Je ne sais pas, c’est trop tôt pour le dire. Mon objectif est clairement de participer à la Coupe du monde l’année prochaine, mais il faut d’abord se qualifier. Mais je ne me projette pas trop loin. L’important est de vivre le présent et de bien faire les choses. Je veux commencer cette nouvelle aventure, me préparer au mieux pour être au niveau que ce club exige. Il y aura du temps pour l’avenir. Je dois me concentrer sur le présent pour tout donner pour Milan.» Le message est passé.