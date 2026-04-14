La réponse de Mikel Arteta à tous ceux qui rêvent de voir Arsenal tout perdre

À l’instant T, Arsenal est premier du classement de Premier League et en bonne position pour décrocher son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions après son succès 1-0 sur la pelouse du Sporting Portugal. Mais encore une fois, au moment de vérité, les Gunners vacillent, tremblent. En C1, les hommes de Mikel Arteta ont certes remporté le match aller à Lisbonne, mais ils sont nettement moins dominateurs qu’en phase de ligue et plus grand-monde ne les cite comme le deuxième favori à la victoire finale avec le Bayern Munich. Comme face au Bayer Leverkusen au tour précédent, ils devront se montrer plus conquérants à l’Emirates après avoir été chahutés à l’aller. Car s’ils parviennent à se qualifier, l’affaire sera bien différente contre l’Atlético de Madrid ou le FC Barcelone. Présent face aux médias à la veille de la demi-finale retour face au Sporting CP, Mikel Arteta a fait face à tous ces doutes entourant son équipe.

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« Je n’éprouve pas de peur. De la fougue à l’état pur. C’est ça. C’est ce que j’attends des joueurs, du public et de moi-même. Saisir chaque opportunité. C’est incroyable. Nous sommes en avril, une opportunité incroyable s’offre à nous. Affrontons-la et donnons tout. Je m’y investis à fond. De la fougue ! Je suis en feu ! C’est ça. Rien d’autre. J’en rêve tellement. J’ai tant fait pour en arriver là. Parce que je sais ce qu’était ce club. J’ai tant lutté contre tout ce qui m’entourait que je ne vois plus que l’opportunité. Je veux que ceux qui ont fait ce parcours avec nous y parviennent. Ils le méritent, c’est incroyable. Je n’ai aucune crainte. J’avais peur quand je me disais : si on n’y arrive pas, je ne sais pas ce qui va arriver au club. Maintenant ? Il n’y a plus que la détermination, la fougue. Je montre à mes joueurs tous ces gens et ces joueurs qui les adorent pour ce qu’ils accomplissent, ce qui est sans précédent dans ce club. Ce que nous essayons d’accomplir est difficile, exigeant, parfois semé d’embûches. C’est normal qu’il en soit ainsi. Il faut y faire face. Nous essayons de réaliser, dans cette compétition (la Ligue des Champions, ndlr), quelque chose qui n’a jamais été fait dans l’histoire du club – en 140 ans. Cela vous donne une idée de la difficulté de la tâche. Nous apprécions énormément notre situation actuelle. Nous voulons atteindre les demi-finales. »

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Arteta y croit dur comme fer

Un discours mobilisateur et plein d’envie qu’il faudra confirmer sur le terrain demain soir. Car, en Angleterre, le constat est à peu près identique. Sur le papier, Arsenal est leader du classement de Premier League avec six points d’avance sur Manchester City. Cependant, les Gunners ont vu leur avance de neuf longueurs fondre comme neige au soleil et le scénario catastrophe raisonne de plus en plus au Royaume de Sa Majesté. Manchester City doit en effet affronter Arsenal le week-end prochain et compte toujours un match en moins. Vous l’aurez compris, tout pourrait basculer si les joueurs de Pep Guardiola l’emportent face aux Gunners et leur match en retard. Tout ça sans compter sur une défaite en finale de la League Cup contre City et une élimination en quart de finale de la FA Cup contre Southampton. Arsenal va-t-il craquer et devenir une nouvelle fois la risée de toute l’Angleterre ? Ces derniers jours, un supporter de City a d’ailleurs fait le buzz en étant filmé par les caméras de télévision en train de boire une bouteille étiquetée aux couleurs des Gunners. Un petit événement qui symbolise parfaitement le désir de beaucoup de voir les Gunners s’écrouler dans le money-time alors qu’une saison historique leur était promise. Mais là encore, Arteta a dédramatisé l’événement.

« Un seul supporter qui s’exprime, face à plus de 60 000 supporters incroyables à l’Emirates ? Ça ne me touche pas. (…) Nous sommes dans une position très solide en Premier League depuis 22 ans sans y être parvenus (à être sacrés). Nous connaissons donc la difficulté de la tâche. Ce qui fait toute la beauté de la chose, c’est justement que c’est difficile. Nous n’avons jamais été dans cette position en Ligue des Champions de toute notre histoire. Nous avons surmonté de nombreux obstacles qui existaient depuis 140 ans, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Si nous voulons passer à l’étape suivante, c’est certain, nous devons avoir plus d’ambition que quiconque. Nous y parvenons, et nous sommes très, très près du but. Ce que j’aime dans notre situation, c’est qu’il n’y a aucune satisfaction. Vous ne m’avez posé aucune question du genre : "félicitations, vous allez jouer la Ligue des Champions l’année prochaine." Maintenant, nous considérons cela comme acquis. Je suppose que dans les 20 prochaines années, ce club considérera comme acquis que l’on se bat pour des titres en avril. C’est formidable. J’apprécie énormément ce que les joueurs ont accompli. » Fier de son travail, Mikel Arteta a des raisons de l’être, même s’il sait que ce qui compte le plus pour asseoir un club en Europe, ce sont les trophées.