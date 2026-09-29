Équipe de France : un ancien international encense Lucas Da Cunha

Après sa victoire en Belgique (1-0), obtenue sur un éclair de Michael Olise à la 88e minute, l’équipe de France a reçu les compliments de Morgan Schneiderlin. Interrogé par L’Équipe, l’ancien international français a notamment retenu la prestation de Lucas Da Cunha, titularisé pour sa première avec les Bleus dans un rôle de créateur plus reculé. « Pour un premier match en équipe de France, j’adore ! Il ne vient pas chercher trop bas. Il reste dans des zones très intéressantes. Il a une super intelligence de jeu. Il a réussi à ne pas rester dans l’excitation de l’événement », a souligné Schneiderlin, qui apprécie également sa sobriété : « j’ai joué avec lui à Nice. Tout ce qu’il fait est propre. Il ne fait jamais le geste de trop. »

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L’ancien milieu a aussi salué l’attitude générale des Bleus et le rôle joué par Olise dans cette victoire difficile. Schneiderlin a particulièrement apprécié l’activité d’Eduardo Camavinga et son association avec Andy Diouf, ainsi que le comportement collectif à la perte du ballon. Quant au but décisif, il ne cache pas son admiration : « Olise fait la différence, il part de loin, il résiste au défenseur, comme chaque week-end. C’est beau ! C’est un éclair de génie. » Face à cette équipe de Belgique, jugée dominée et frustrée par le pressing français, les Bleus ont donc affiché un visage conquérant malgré l’absence de Kylian Mbappé.