Real Madrid : Dani Carvajal allume Javier Tebas

La passe d’armes entre Javier Tebas et le Real Madrid continue. Vivement critiqué par Xabi Alonso, puis par Thibaut Courtois suite à la délocalisation du Villarreal-FC Barcelone à Miami (le 21 décembre), le président a également été éreinté par Dani Carvajal. Sauf que cette fois-ci, Tebas a choisi de ne pas se taire et s’est défendu au micro d’El Chiringuito. « Carvajal dit que cela fausse la Liga ? À mon avis, ce qui ruine davantage la compétition, ce sont les clips de Real Madrid TV qui mettent la pression sur l’équipe arbitrale avant chaque match », a lâché Tebas ce mardi.

Mais la réponse de l’international espagnol (52 sélections) ne s’est pas fait attendre. Dans sa story Instagram, le joueur de 33 ans a réagi aux déclarations du patron de la Ligue espagnole. « Bonjour M. Tebas, enfreindre les règles revient à corrompre la compétition. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur les vidéos de RMTV, mais vous ne pouvez pas ignorer que ce qui précède enfreint les règles. Si le match a lieu, cela entachera votre compétition. Bonne journée », a-t-il rétorqué. Ambiance…