OM : Habib Beye salue l’attitude exemplaire de Leonardo Balerdi

Critiqué après sa prestation contre Toulouse en Coupe de France, Leonardo Balerdi se savait attendu ce samedi soir pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Le défenseur argentin a toutefois réussi à faure une belle prestation face au Téfécé lors de la courte victoire des siens (0-1). Après la rencontre, Habib Beye a loué le match de ses joueurs et surtout l’attitude de son défenseur.

La suite après cette publicité

« On a fait une bonne première mi-temps. Le but marqué est mérité. En seconde, on a subi beaucoup de situations, mais on a montré de l’abnégation. On fait un clean sheet. Ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. C’est une bonne chose pour l’équipe qui a beaucoup travaillé. Je suis satisfait de la première période. On a eu de la maîtrise en première. Le but, dans sa construction, est magnifique. On a été très solide, a-t-il déclaré au micro de Ligue 1+. Je suis très content de la performance de Leo ce soir. Il a été un patron pour cette défense. Il a montré beaucoup de personnalité. Je suis très satisfait de le voir à ce niveau. »