"Marseille a tout pour faire partie des 20 meilleurs clubs d’Europe", le grand projet de Stéphane Richard avec l’OM

L’OM est à l’aube d’une nouvelle ère. Après une cuvée 2025-2026 très éprouvante et qui n’est même pas terminée, Marseille a largement changé de visage par rapport à la première journée. Outre les espoirs qui sont partis en fumée et les joueurs qui ont quitté le navire en cours de route, le club de la Canebière a également été chamboulé d’un point de vue organisationnel. Suite à une mauvaise série de résultats, Roberto De Zerbi est parti et a, très récemment, rebondi du côté de Tottenham. Proche de River Plate, Pablo Longoria a, lui aussi, été déclassé avant de quitter le club de la Canebière il y a quelques semaines. Face à tout ce chantier, seul Medhi Benatia reste, lui qui a également quitté le navire il y a quelques semaines avant d’être sommé de revenir par Frank McCourt.

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Stéphane Richard estime être l’homme de la situation pour l’OM

Face à tout ce marasme, les Olympiens avaient besoin d’une nouvelle direction. En ce sens, un président devait être trouvé. Et après quelques jours de réflexion et plusieurs profils sondés, c’est finalement Stéphane Richard qui a été nommé à la tête de l’OM par McCourt et ses équipes. L’ex-PDG d’Orange arrive sur un chantier et chacune de ses prises de paroles sont scrutées avec attention. Alors qu’il avait présenté ses grands objectifs à la tête du club olympien en conférence de presse ce week-end, le nouveau président de l’OM, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet prochain, était l’invité de RTL ce mardi matin. Au micro de Marc-Olivier Fogiel, l’homme d’affaires de 64 ans a détaillé son plan clair pour permettre à Marseille de retrouver de l’ambition et des espérances pour les prochains mois.

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Dans son intervention de quelques minutes, Richard a fait part de son excitation à l’idée de refaire les fondations de l’OM : «c’est un défi, c’est une période formidable, on va pouvoir réécrire une page. Ca n’a rien à voir avec le CAC 40. La connaissance s’acquiert rapidement. Le président d’un club, ce n’est pas le joueur qui marque des buts, ce n’est pas le directeur sportif, ce n’est pas l’entraîneur, c’est encore moins le commentateur. Je dois être un chef d’orchestre. Il doit faire des bons choix, veiller sur le financier et le bon recrutement des joueurs. C’est quelque chose d’incroyable, c’est un rôle beaucoup plus complexe. (…) Dans ma vie, j’ai géré beaucoup de crises. L’avantage de prendre ce poste maintenant est mon expérience. J’ai une bonne résistance à la pression. Pour piloter un navire comme ça, il faut des connaissances qui vont de la finance à la communication…les supporters sont capitaux à Marseille. J’espère que je coche toutes ces cases. On va s’organiser pour que je puisse être impliqué rapidement. Je n’aurais pas le mandat officiel avant un certain temps. Je suis serein, j’ai toujours été comme ça. Beaucoup de difficultés sont devant nous, il faut les prendre de manière méthodique. Il faut s’appuyer sur les atouts formidables qu’a ce club. L’OM est une marque incroyable dans le sport, Marseille a le football comme religion, on a le plus beau stade de France avec 60 000 supporters par match et des supporters très présents. On va profiter de cette refonte à plusieurs postes pour repartir du bon pied.»

De la stabilité et la Ligue des Champions pour l’OM

Comme ce dernier l’a expliqué, l’une des grandes missions de l’OM dans les prochaines années sera de s’assainir financièrement. Alors que la plupart des clubs français est exsangue d’un point de vue pécuniaire, Stéphane Richard souhaite trouver une solution sur ce point important tout en indiquant qu’il n’y aura pas de serrage de vis : «il n’y a pas de serrage de vis. Il y a eu trop d’instabilité dans ce club. Le foot est un jeu collectif et il est compliqué de performer en faisant tourner l’effectif à un tiers chaque année. Ce club a besoin d’une stabilité. Ca ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de changements. Je suis là sur le long terme. Il faut réviser la question financière. Quand on regarde les comptes de la DNCG, il n’y a qu’un club qui est dans le positif, c’est inquiétant. On a un problème des droits TV en France, qui sont à un niveau historique bas. C’est un problème. Il faut faire avec ou sans. McCourt va remettre de l’argent ? On verra ça plus tard. Il est très engagé dans ce club et son avenir. C’est un club solide qui n’a pas de dettes. Ce n’est pas le cas dans d’autres clubs de Ligue 1.»

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Il y a quelques semaines, Franck McCourt avait révélé au JDD qu’il avait lancé les recherches pour un nouvel investisseur, plusieurs noms avaient été avancés dans la communauté olympienne et le nom de Rodolphe Saadé avait été évoqué. Relancé sur le PDG de CMA CGM qu’il avait vanté en affirmant qu’il reprendrait un jour les rênes de l’OM selon lui, Stéphane Richard a tenu à nuancer ses propos : «Saadé ? Quand j’ai eu le malheur de dire ça, il m’a tancé. J’ai beaucoup de respect pour Rodolphe et pour son industrie à Marseille. Ils sont très attachés à leur ville et s’intéressent à l’OM. On a un partenariat très solide avec eux. Je n’ai jamais parlé avec lui de ça, tout ça est très frais.»

Sur le sportif, Stéphane Richard a de grandes ambitions. C’est simple, le nouveau président de l’Olympique de Marseille souhaite stabiliser le club parmi les 20 meilleurs d’Europe comme il l’affirme lui-même. Une volonté qui passe par une qualification nécessaire en Ligue des Champions cette année et avec un Habib Beye attendu au tournant s’il veut rester au club : «Beye ? Il vient de prendre ses fonctions. Il a un objectif clair qui est de bien finir la saison, on connaît les enjeux. Laissons-lui faire son travail, il le fait sérieusement. Laissons-lui du temps. (…) L’objectif est une qualification directe en Ligue des Champions. Il faudra finir dans les trois premiers. On est dans un petit groupe de clubs qui peuvent en prétendre avec Rennes, Lille, Monaco, éventuellement Lyon. On a un calendrier pas trop défavorable mais tous les matches sont difficiles. A très court-terme, c’est l’objectif. A moyen terme, on en est convaincus avec le président, Marseille a tout pour faire partie des 20 meilleurs clubs d’Europe et de disputer la Ligue des Champions chaque saison.» Il faudra déjà réussir sa fin de saison avant de se projeter aussi loin.