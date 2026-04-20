Real Madrid : un ancien Ballon d’Or valide Didier Deschamps

La saison blanche se profile sérieusement pour le Real Madrid. Même si une hypothétique remontée au classement en Liga contre un Barça qui compte 9 points d’avance pourrait sauver les meubles du côté de la Maison Blanche, l’avenir s’obscurcit réellement pour les Merengues. Avec toutes ces désillusions, le mandat d’Alvaro Arbeloa ne devrait pas s’étendre sur la durée à Madrid. Dès lors, le nom de Didier Deschamps a été avancé par la presse espagnole. Actuellement sélectionneur de la France pour sa dernière Coupe du Monde sur le banc des Bleus, l’ancien entraîneur de Monaco et l’OM est sur la short-list des dirigeants madrilènes, qui aiment son profil.

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Une idée qu’apprécie Luis Figo. Pour le Ballon d’Or 2000, qui a joué cinq saisons au Real Madrid, l’arrivée de Deschamps dans le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des Champions est pertinente : «vous les Français, vous devez être très reconnaissants pour ce qu’a gagné Deschamps avec la sélection, et contents. Maintenant, ce sera une nouvelle étape, et avec la qualité que vous avez vous pourriez faire deux équipes talentueuses avec des joueurs incroyables. Une nouvelle étape va s’ouvrir pour lui mais évidemment je crois que Deschamps a l’expérience et la personnalité pour pouvoir avoir du succès avec une équipe.»