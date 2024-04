Serie A : victoire étriquée pour la Juventus Turin contre la Fiorentina

La fin de saison de la Juventus Turin risque d’être rapidement ennuyeuse. N’ayant que la Serie A à jouer, les Turinois peuvent se targuer d’avoir une avance suffisamment grande pour envisager sereinement un ticket pour la Ligue des Champions l’an prochain. Pour définitivement entériner cette qualification, une victoire était obligatoire ce dimanche contre la Fiorentina. Et d’entrée, la Vieille Dame a montré les dents. Pour autant, les buts refusés ont été leur ennemi en début de rencontre avec deux annulations sur des réalisations de McKennie (6e) et Bremer (12e).

La suite après cette publicité

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 79 30 59 25 4 1 73 14 2 Milan 68 31 26 21 5 5 60 34 3 Juventus 62 31 21 18 8 5 45 24 4 Bologne 58 31 20 16 10 5 45 25 5 Rome 55 31 21 16 7 8 56 35 6 Atalanta 50 30 21 15 5 10 55 34 7 Naples 48 31 10 13 9 9 48 38 8 Lazio 46 31 3 14 4 13 37 34 Voir le classement complet

Federico Gatti n’a pas vécu telle mésaventure car son ouverture du score a été validée (1-0, 21e). Croyant avoir doublé la mise quelques minutes plus tard, Dusan Vlahovic a finalement vu son but être encore une fois refusé par la VAR. Au retour des vestiaires, la Fio a essayé de se rebeller via Barak (55e) et Gonzalez (70e). Tout cela n’a pas été finalement suffisant pour la Viola qui a concédé la défaite sur la plus petite des marges face à une Juve qui sécurise sa 3e place dans l’élite transalpine. La Fiorentina reste dixième.