Lyon : le message touchant de Mikautadze après le départ de Benrahma

Le départ de Saïd Benrahma va laisser un vide dans le groupe lyonnais, surtout pour Georges Mikautadze. Très proche de l’international algérien dans le vestiaire de l’OL, le Géorgien a publié sur ses réseaux sociaux un message pour rendre hommage à son ex-coéquipier. «Ton départ laisse un grand vide. Tu m’as accueilli comme si on se connaissait depuis toujours. Ton soutien, tes mots et ta présence m’ont énormément aidé à me sentir chez moi ici. Au-delà du football, tu es devenu bien plus qu’un coéquipier, tu es mon frère. Je sais que tu brilleras, comme toujours. Prends soin de toi», a écrit l’ancien Messin.

Saïd Benrahma a quitté l’OL en prêt ce vendredi 31 janvier, en direction du club de Neom, en deuxième division saoudienne. Cette saison, il avait inscrit trois buts et donné six passes décisives en 22 rencontres disputées toutes compétitions confondues avec l’Olympique Lyonnais. Son départ allège l’excessive masse salariale des Gones, avant un éventuel transfert cet été.