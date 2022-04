Man City-Real : Gabriel Jesus alourdit le score

Manchester City est en feu ! Après un premier but signé De Bruyne, c'est Gabriel Jesus qui a offert le second but à son équipe face au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Bien servi par De Bruyne, le Brésilien s'est joué de David Alaba avant de tromper Courtois de près. Manchester City est parfaitement lancé !