ASSE : le message de soutien de Moulin à Perrin

Jessy Moulin et Loïc Perrin, deux figures historiques de l'AS Saint-Étienne, se connaissent par cœur. Le premier a donc forcément été touché par l'expulsion du second lors de la finale de la Coupe de France perdue face au PSG, pour ce qui pourrait être le dernier match de sa carrière de joueur professionnel. En conférence de presse, Jessy Moulin a adressé un joli message à son partenaire.

« C'est une sortie qui ne reflète pas du tout sa carrière et l'homme qu'il est. Comme je l'ai déjà dit, personne ne lui en veut, c'est quelqu'un d'irréprochable depuis tant d'années. Il a donné au club et à ses coéquipiers. Je le redis, c'est quelqu'un d'irréprochable et personne ne lui en voudra »,a lancé Moulin, désigné homme du match par la rédaction FM.