Chelsea s'offre Pierre-Emerick Aubameyang

Le transfert a finalement bel et bien lieu. Longtemps objet d'intenses discussions cet été, Pierre-Emerick Aubameyang (33 ans) prend la direction de Chelsea, seulement six mois après avoir été transféré au FC Barcelone. L'attaquant retrouve un certain Thomas Tuchel, qu'il a bien connu du côté du Borussia Dortmund entre 2015 et 2017 et qui a poussé en faveur de son recrutement. C'est maintenant officiel, malgré la récente blessure à la mâchoire dont il a été victime.

«Pierre-Emerick Aubameyang a effectué un transfert permanent de Barcelone à Chelsea. L'attaquant expérimenté rejoint les Bleus pour un contrat de deux ans et devient la sixième signature senior de la fenêtre estivale pour renforcer notre équipe masculine après un séjour de sept mois au Camp Nou» dévoile le communiqué de Chelsea. Dans son communiqué, le FC Barcelone a annoncé que le montant du transfert était de 12 millions d'euros.

Aubameyang aura un meilleur contrat en Angleterre

C'est la même durée qu'il lui restait en Catalogne. C'est d'ailleurs en grande partie pour cela qu'il a donné son accord. De retour en Angleterre et même à Londres, une demi-année après avoir résilié son contrat du côté d'Arsenal, le Gabonais touchera également un salaire bien plus important dans son nouveau club puisqu'il avait du faire quelques sacrifices financiers pour s'engager avec un Barça en grandes difficultés économiques.

C'est aussi ce qui a décidé ce deal. Aubameyang allait être restreint à un rôle de remplaçant depuis la venue de Robert Lewandowski cet été. Si son apport sportif a été bon en six mois (13 buts en 24 rencontres toutes compétitions confondues), le départ du joueur va permettre aux Catalans de soulager leur masse salariale, en plus de rapporter un chèque. C'est loin d'être négligeable à l'heure où la direction cherche des financements tous azimuts.