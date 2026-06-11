EdF : le bel hommage de Kylian Mbappé à Didier Deschamps

Interrogé par M6, Kylian Mbappé s’est confié sur les ambitions de l’équipe de France avant le début de la Coupe du Monde. L’attaquant du Real Madrid a également rendu un vibrant hommage à Didier Deschamps, qui va disputer sa dernière compétition avec les Bleus.

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«Il est bien, apaisé, il a le sourire. Il a beaucoup changé, il est plus souple, ça prouve toute la qualité du gars à se réinventer, à s’adapter, il a vu qu’il y avait une nouvelle génération avec d’autres codes, d’autres manières de voir le foot et la vie, il n’a jamais été dépassé par ça, c’est difficile, on va essayer de profiter de lui au maximum, de lui rendre hommage, de gagner car c’est la meilleure manière de lui rendre hommage». L’intéressé appréciera.