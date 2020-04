Droits TV : Canal + annonce un accord avec la LFP pour le paiement des matches disputés

Le CEO du groupe Canal+, Maxime Saada, vient d’annoncer sur Twitter qu’un accord avait été trouvé entre la chaîne cryptée et la Ligue de football professionnel pour le paiement des droits TV des matches de Ligue 1 et de Ligue 2 déjà diffusés. « Nous venons de trouver un accord avec la LFP sur les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 diffusés. Merci aux quatre Présidents de Ligue 1 (Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Michel Aulas (OL), Olivier Sadran (Toulouse) et Jean-Pierre Rivère, ndlr) pour la qualité du dialogue. Nos discussions se poursuivent sur la reprise, avec pour ambition de préserver le spectacle et la santé de tous », peut-on lire.

Un tweet suivi dans la foulée d’un communiqué officiel reprenant les mêmes termes. Pour rappel, le diffuseur avait suspendu ses versements pour 68 % de la valeur totale et ce alors que 73 % des rencontres de première division avaient déjà été jouées. Les clubs de Ligue 1 vont donc récupérer 5 % supplémentaires. Maigre consolation.