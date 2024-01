Lens-PSG : Luis Enrique ne regrette pas ses absents

Victorieux sur la pelouse du RC Lens, le Paris Saint-Germain s’est envolé au classement. Après la rencontre, Luis Enrique s’est montré satisfait du résultat, malgré les blessures et les absences d’Achraf Hakimi (Maroc) et Kang-In Lee (Corée du Sud), parti avec leur sélection.

«On avait le contrôle du match, contre une équipe difficile comme Lens. C’est le meilleur moyen pour progresser, il faut jouer de plus en plus de match comme cela, a-t-il expliqué. Pour moi, j’ai la responsabilité de tirer le meilleur de mes joueurs. Achraf Hakimi est un des meilleurs joueurs du monde, il joue avec sa sélection, je ne peux pas me plaindre de cela. Je dois être optimiste avec les joueurs que j’ai. Je pense qu’on a contrôlé le match, car on a su être imprévisible», a-t-il expliqué sur Prime Video.