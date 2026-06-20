Coupe du Monde 2026, Maroc : le Bayern Munich se frotte les mains pour la sensation Ismael Saibari

S’il y a bien un joueur qui symbolise le début de Coupe du Monde réussi du Maroc, c’est Ismael Saibari. Installé par Mohamed Ouahbi dans un rôle de faux numéro 9, le joueur du PSV Eindhoven est en train de s’affirmer comme l’un des grands artisans du parcours des Lions de l’Atlas. Déjà buteur lors du choc face au Brésil, le Marocain a récidivé cette nuit contre l’Écosse avec une réalisation de grande classe, conclue après un sublime enchaînement. Toujours disponible entre les lignes, capable de décrocher pour participer au jeu comme de surgir dans la surface adverse, Saibari est devenu le véritable facteur X de cette sélection marocaine.

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Ce Mondial ne fait finalement que confirmer ce qu’il a montré tout au long de la saison aux Pays-Bas. Élu meilleur joueur d’Eredivisie après un exercice exceptionnel avec le PSV, le milieu offensif marocain a compilé des statistiques impressionnantes avec 19 buts et 9 passes décisives en championnat. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son activité qui saute aux yeux. Avec le Maroc, Saibari est partout. Il presse, oriente le jeu, crée des décalages et multiplie les courses offensives. Une influence qui explique pourquoi les plus grands clubs européens se sont rapidement positionnés sur son dossier ces derniers mois. «On savait que l’Ecosse était plus défensive. Qu’ils étaient forts dans les transitions. Avec le ballon, on aurait pu faire encore plus mal mais tu vois que l’esprit d’équipe c’est de se donner à fond. Mon but ? Brahim me trouve très bien et puis je n’ai plus qu’à finir après», confiait donc Saibari au micro de BeIN Sports.

Le Bayern Munich a senti le coup

EPour son avenir en club, t c’est finalement le Bayern Munich qui va rafler la mise. Le club bavarois s’apprête à réaliser l’un des gros coups de ce mercato en recrutant l’international marocain pour un montant estimé à environ 55 millions d’euros avec bonus. Preuve de l’avancement du dossier qui est désormais bouclé comme nous vous le révélions puisqu’un accord existe entre les trois parties, Saibari a déjà passé sa visite médicale aux États-Unis, où il dispute actuellement la Coupe du Monde avec les Lions de l’Atlas. Une opération qui témoigne des immenses attentes placées en lui du côté de la Bavière.

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À seulement 24 ans, Ismael Saibari semble prêt à changer de dimension. Ses performances sous le maillot marocain confirment qu’il possède désormais le niveau pour évoluer au sein d’un candidat régulier à la Ligue des Champions. Le Maroc profite actuellement pleinement de son talent. Le Bayern Munich, lui, observe avec un large sourire les prestations de celui qui devrait bientôt devenir l’une des nouvelles têtes d’affiche de son projet sportif.