Lens : Franjo Ivanović forfait contre l’OM

Ça ne va pas fort du côté du RC Lens. Battu par le LOSC dans le derby (1-0), le club artésien a ensuite été giflé et humilié par Côme en Ligue des Champions (1-9), sur sa propre pelouse. Avant de retrouver Bollaert ce dimanche, les Lensois ont annoncé un forfait majeur pour le choc de cette 10e journée de Ligue 1 face à l’OM.

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Blessé lors d’un contact de la tête avec le défenseur Marc-Oliver Kempf à la 19e minute en milieu de semaine, Franjo Ivanović ne sera pas apte à disputer la rencontre de dimanche. « Touché à la tête à la suite d’un choc sur un duel aérien au cours de la première période lors de Lens-Côme, Franjo Ivanović a subi des examens nécessitant la mise en place d’un protocole commotion. L’attaquant manquera Lens-OM, ce dimanche à 20h45 », vient de communiquer le RCL.