Le Real Madrid pense à virer son recruteur de stars !

Il va y avoir du changement l’été prochain au Real Madrid. Devancé en championnat par le FC Barcelone et fragile en Ligue des Champions, le club merengue a perdu de sa superbe. Désireux de remettre la Casa Blanca en haut de l’affiche, le président Florentino Pérez va sans doute changer d’entraîneur. Le nom de Jürgen Klopp est déjà sorti malgré le léger bémol apporté par son agent et hier, ESPN révélait que Mauricio Pochettino était dans les petits papiers du patron merengue.

Pérez cherche un coach rapidement disponible et les deux profils cités ci-dessus le sont. Klopp peut mettre un terme à sa mission chez Red Bull, tandis que son homologue argentin sera désengagé de son contrat avec la fédération américaine à partir du 1er août prochain. Cependant, le changement de coach pourrait ne pas être la seule décision drastique de Florentino Pérez pour redresser la barre. ESPN ajoute en effet que le dirigeant espagnol pourrait même se séparer de quelques figures importantes en coulisses.

L’homme qui a ramené Vinicius Jr au Real sur la sellette

Selon ESPN, le patron du recrutement du Real Madrid, Juni Calafat, pourrait en effet faire les frais de ce coup de balai. Une information qui peut surprendre puisque Calafat a longtemps joui du statut de recruteur star de la Casa Blanca. Le Brésilien a de bonnes relations avec Pérez, mais le média indique que ça ne pourrait pas être suffisant pour le faire rester. Calafat s’était distingué par le passé en recrutant Vinicius Jr, Eder Militão, Rodrygo ou Jude Bellingham.

Autant de bonnes pioches qui ont eu un rôle important dans la conquête de titres majeurs tels que la Ligue des Champions en 2022 et 2024. Cependant, le média explique que les récents recrutements réalisés par le Brésilien (Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono) n’ont pas convaincu le board madrilène. Et si le Real Madrid enchaîne une deuxième saison vierge de tout trophée (excepté la Supercoupe d’Europe remportée en 2024), Calafat pourrait en payer le prix cher.