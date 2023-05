Espagne, Maroc : Brahim Díaz évasif sur son avenir international

Devenu international espagnol en juin 2021 - sélection qu’il avait honorée par un but face à la Lituanie - Brahim Díaz n’a depuis plus arboré le maillot de la Roja. Le joueur de 23 ans, auteur de prestations remarquées cette saison en Europe avec l’AC Milan, suscite néanmoins l’intérêt de la sélection marocaine, toujours disposée à le voir rallier son pays d’origine. Dans un entretien accordé à Marca ce mercredi, le joueur prêté par le Real Madrid n’a toutefois pas souhaité laisser filtrer d’indice sur son avenir international.

«Je vais continuer à travailler pour conserver le niveau que j’affiche actuellement, voire plus, a indiqué le gaucher qui a connu l’ascenseur social des sélections espagnoles. Avec ça, l’occasion se présentera sûrement. On fait de très bonnes choses à Milan, dont une demi-finale de Ligue des champions, et individuellement, je fais en sorte que tout se passe bien.» Sollicité ces derniers mois par le sélectionneur marocain Walid Regragui et ses équipes, Brahim Díaz n’avait pas donné suite à ces approches.

