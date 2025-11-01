Aaron Ramsey quitte les Pumas après la disparition de sa chienne

Le milieu de terrain gallois Aaron Ramsey a mis un terme à son aventure au Mexique en résiliant son contrat avec les Pumas. Arrivé en grande pompe en juillet dernier, l’ancien joueur d’Arsenal et de la Juventus n’a finalement disputé que six matchs, freiné par une série de pépins physiques. Opéré des ischio-jambiers en début d’année, il n’avait pas réussi à retrouver son meilleur niveau avant de subir une nouvelle blessure musculaire.

Selon le média AS Mexico, la cause de cette fin de collaboration n’est pas liée à sa santé, mais plutôt à la disparition de sa chienne Halo. Le Gallois s’est absenté à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, d’abord en demandant l’autorisation à son club, puis en cessant de se présenter aux entraînements. Présenté comme la recrue phare du club pour la saison, Ramsey n’a été titularisé que trois fois avant d’être contraint de s’arrêter à nouveau. Sa séparation avec les Pumas marque la fin prématurée et décevante pour un transfert qui avait suscité beaucoup d’attentes du côté des supporters mexicains.