OGC Nice : Franck Haise en a marre !

Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement pour l’OGC Nice sur la scène européenne. Après une saison dernière déjà calvaire en Ligue Europa (35e sur 36 en phase de championnat, 3 nuls et 5 défaites), le club azuréen repart sur les mêmes bases. Trois matchs, trois défaites, dont la dernière en date hier soir sur la pelouse du Celta de Vigo (2-1). La soirée avait mal démarré avec un rapide but encaissé par Aspas (2e) avant que Cho remette les deux équipes à égalité (16e). La réaction des Niçois, sans Dante, laissait enfin présager un message positif.

Mais tout s’est écroulé avant la pause avec les deux jaunes de Jonathan Clauss reçus en neuf minutes. Sans doute a-t-il été trop tourmenté par l’infernal Bryan Zaragoza, victime à chaque fois d’intervention à retardement de l’ancien Marseillais, capitaine du soir pourtant. À dix contre onze, et avec l’abandon une nouvelle fois de certains cadres, le Gym a fini par craquer sur un centre-tir d’Iglesias dans le dernier quart d’heure, contré dans son propre but par le malheureux Oppong (75e). Quand rien ne va… Nice enchaîne une 14e rencontre européenne sans victoire.

«Déjà nous, on y est»

«Le prochain match, on nous dira qu’on est à 15 matchs sans victoire», commente avec sarcasme Franck Haise au micro de Canal+ après la nouvelle défaite du soir. Le coach niçois ne digère pas vraiment les critiques incessantes contre son équipe. «Déjà nous, on y est là, à jouer les matchs de Coupe d’Europe. Après, on est critiqué, on le sera et je veux bien l’entendre. Je le conçois mais quand on voit le match qu’on a fait ce soir, on les joue…» réagit-il avec une certaine véhémence, alors que son équipe occupe la 33e place du classement avec un zéro pointé.

«Il nous manque des choses pour gagner des matchs. Il y a des fois où on n’a pas été au niveau, je l’ai dit en conférence de presse et aux joueurs. Ce n’était pas le cas aujourd’hui. Quand on est au niveau, il faut aussi pouvoir tout gérer pour se donner tous les moyens qui dépendent de nous pour prendre des points et éventuellement gagner des matchs» estime-t-il, regrettant le rouge de Clauss. «Forcément, d’être à 10 dès la 39e, ça change beaucoup de choses. On n’a plus les mêmes arguments, on est obligé de défendre plus bas. Le match n’est plus le même.»

«Quand on a zéro point»

Désormais les regards se tournent vers la prochaine rencontre face à Fribourg le 6 novembre prochain à l’Allianz Riviera. «La perspective de tout ça, c’est de tout faire pour gagner Fribourg dans 15 jours. C’est la seule perspective que j’ai en tête. Quand on a zéro point, au bout de trois journées, ce n’est pas le moment d’en parler, de la qualification». Celle-ci n’est pas si loin puisque Nice n’est qu’à six points du top 8, et trois d’une place en barrage. «Mais ce qui est le moment de parler, c’est de gagner enfin un match de Coupe d’Europe.» Et mettre fin à cette maudite série.