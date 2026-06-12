CdM 2026, Belgique : Thibaut Courtois veut prendre sa retraite internationale

Alors que Thibaut Courtois s’apprête à disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique, le rempart du Real Madrid s’est exprimé en conférence de presse au sujet de son avenir. Le gardien de 34 ans a d’ailleurs reconnu qu’après le tournoi international en Amérique du Nord, il prendrait une grande décision… pour le plus grand regret des Diables Rouges.

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« Il y a des possibilités (qu’il prenne sa retraite internationale). Je ne sais pas si c’est le moment d’en parler, mais il y a plus de chances que je ne continue pas avec la sélection après la Coupe du Monde que de poursuivre. J’ai 34 ans et je dois penser à mon corps. Je veux continuer à jouer à un haut niveau pendant de nombreuses années. Je pense que c’est le moment de passer le relai à une nouvelle génération » a-t-il expliqué aux journalistes présents.