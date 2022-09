Serie A : Sassuolo bute sur Cremonese

La cinquième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche à 12h30 avec une affiche entre le promu Cremonese, dix-neuvième au coup d'envoi et Sassuolo, douzième du championnat. Au Giovanni Zini de Crémone, le premier acte accouchait d'un score nul et vierge malgré 45 premières minutes plutôt rythmées (12 occasions, 16 tirs). Auteurs d'une défaite, deux nuls et une victoire depuis la reprise, les Neroverdi d'Armand Laurienté espéraient, cependant, bien faire la différence au retour des vestiaires.

Pourtant, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Sassuolo poussait, se procurait des situations intéressantes mais manquait clairement de réalisme offensif pour prendre à revers la défense de Cremonese (7 tirs cadrés sur 16 tentatives). Un constat également valable pour locaux, très peu en réussite devant le but de Consigli (aucun tir cadré en 10 tentatives). Résultat ? un score nul et vierge (0-0). Une issue qui n'arrange personne puisque Sassuolo est englué à la 11ème place. Cremonese reste 19ème et pourrait se faire passer par Monza qui accueille l'Atalanta Bergame lundi soir.

