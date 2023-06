EdF : Amélie Oudéa-Castéra veut voir Mbappé et Griezmann aux JO 2024

La FFF aura une grosse responsabilité dans quelques semaines. Elle devra choisir quels seront les joueurs à emmener aux Jeux Olympiques de Paris, prévu à la fin de cette prochaine saison entre le 26 juillet et le 11 août 2024. Pour certains joueurs de moins de 23 ans, ça ne fait pas l’ombre d’un doute, du moment que les clubs acceptent de les libérer. En revanche, trois joueurs nés avant le 1er janvier 2001 peuvent également être inscrits. Mbappé a déjà fait savoir qu’il était prêt, comme d’autres, à l’image de Raphaël Varane, Hugo Lloris ou encore Antoine Griezmann. Pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra, deux noms sont pour elle une évidence.

«Si je souhaite que Kylian Mbappé joue les JO avec les Bleus ?, interroge Ouest-France ce vendredi. Il est impossible de répondre non à cette question. Il est une telle source d’inspiration, de fraîcheur. L’avoir, ainsi qu’Antoine Griezmann, serait extraordinaire. Il faut que la Fédération française de football gère ça avec habileté. Nous avons besoin d’avoir de tels champions aux JO», citant tour à tour les stars du sport français comme Antoine Dupont (rugby), Victor Wembanyama (basket), Léon Marchand (natation) ou encore Pauline Ferrand-Prévot (VTT) et la déjà championne olympique de judo, Clarisse Agbegnenou. Ça sera à la fédération et au sélectionneur de trancher.

