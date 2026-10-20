MU : Gary Neville révèle des tensions explosives dans le vestiaire

Gary Neville affirme que les tensions ont fortement augmenté dans le vestiaire de Manchester United après la sortie médiatique de Lisandro Martinez contre la direction du club, à la suite de la défaite face à l’Atlético de Madrid en C1. L’Argentin avait notamment réclamé davantage d’investissements et critiqué le directeur sportif Jason Wilcox, estimant que le club manquait d’ambition sur le mercato. Dans la foulée, Amad Diallo avait publié sur Snapchat une photo prise à Old Trafford accompagnée du message « putain de honte, je n’ai pas de mots ». Si l’Ivoirien n’a pas précisé ce qu’il visait, Neville estime que cette publication pourrait être une pique adressée à son coéquipier. « Alors, ils sont tous les deux en train de s’attaquer l’un à l’autre, c’est évident », a déclaré l’ancien capitaine des Red Devils dans son podcast sur Sky Sports.

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Pour Neville, cet épisode pourrait toutefois provoquer une réaction au sein d’un groupe en difficulté. « Il faut que quelqu’un se rebelle. Il faut un déclic… il lui faut un déclic. Il lui faut un coup de pouce. Alors, oui, c’est peut-être ça le tournant », a-t-il estimé, allant jusqu’à suggérer que Martinez avait peut-être rendu service à l’équipe avec sa prise de parole. Une analyse qui contraste avec les inquiétudes de Wayne Rooney, lequel a jugé les déclarations de l’Argentin irrespectueuses envers ses coéquipiers, puisqu’elles remettaient en cause leur capacité à gagner des trophées. Les Red Devils devront désormais tenter de sortir de cette mauvaise dynamique lors de leur prochain rendez-vous européen face à Côme, mercredi.