Marcelo Gallardo nouveau sélectionneur de l’Équateur

L’Équateur était l’une des nations les plus attendues durant la Coupe du Monde 2026 après son très beau parcours en éliminatoires. Malheureusement pour la Tri, l’aventure s’est arrêtée dès les seizièmes de finale face au Mexique (0-2) et Sebastian Beccacece n’a pas résisté à la pression. Sélectionneur du pays d’Amérique centrale depuis janvier 2023, l’Argentin a quitté ses fonctions juste après le Mondial.

La suite après cette publicité

Pour le remplacer, la fédération équatorienne a décidé de miser sur son compatriote Marcelo Gallardo. Libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en février dernier, El Muñeco va signer un contrat de quatre ans selon TNT Argentine, avec l’objectif de se qualifier pour le Mondial 2030. Le technicien de 50 ans va diriger une sélection pour la première fois de sa carrière après avoir entraîné Nacional, River Plate, Al-Ittihad et encore River Plate.