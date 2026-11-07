PSG : Warren Zaïre-Emery évoque la rivalité avec le Paris FC

Interrogé ce samedi soir en zone mixte après la victoire du Paris Saint-Germain face à Troyes (1-0), Warren Zaïre-Emery a été invité à réagir à la montée en puissance du Paris FC, actuel dauphin du club parisien en Ligue 1. Alors que le voisin francilien s’affirme comme un concurrent inattendu dans la course aux premières places, le milieu de terrain parisien préfère garder les yeux rivés sur son équipe plutôt que de se laisser distraire par le classement.

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«On essaie de se concentrer sur nous-mêmes. Franchement, moi, je ne regarde pas le classement. Après, les autres, je ne sais pas, mais nous, on essaie de se concentrer sur nous et de faire les meilleures performances possibles et d’être toujours à la première place du classement», a expliqué le titi parisien. Un discours qui témoigne de la volonté du PSG de ne pas se disperser et de conserver la maîtrise de sa course en tête du championnat, malgré la pression grandissante de son voisin.