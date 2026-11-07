Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : Warren Zaïre-Emery évoque la rivalité avec le Paris FC

Par Josué Cassé
1 min.
Warren Zaïre-Emery. @Maxppp
PSG 1-0 Troyes
winamax
1 1.08 N 9.00 2 14.0 1er pari remboursé

Interrogé ce samedi soir en zone mixte après la victoire du Paris Saint-Germain face à Troyes (1-0), Warren Zaïre-Emery a été invité à réagir à la montée en puissance du Paris FC, actuel dauphin du club parisien en Ligue 1. Alors que le voisin francilien s’affirme comme un concurrent inattendu dans la course aux premières places, le milieu de terrain parisien préfère garder les yeux rivés sur son équipe plutôt que de se laisser distraire par le classement.

La suite après cette publicité

«On essaie de se concentrer sur nous-mêmes. Franchement, moi, je ne regarde pas le classement. Après, les autres, je ne sais pas, mais nous, on essaie de se concentrer sur nous et de faire les meilleures performances possibles et d’être toujours à la première place du classement», a expliqué le titi parisien. Un discours qui témoigne de la volonté du PSG de ne pas se disperser et de conserver la maîtrise de sa course en tête du championnat, malgré la pression grandissante de son voisin.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Warren Zaïre-Emery

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Warren Zaïre-Emery Warren Zaïre-Emery
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier